Сутиенът от години се е превърнал в незаменим аксесоар, който оформя бюста и прави женските форми по-привлекателни. Често обаче не се замисляме дали той наистина е удобен и полезен за тялото ни. Много жени са свикнали да приемат лекото стягане, убиването от банелите или следите по кожата за нормални. Експертите обаче предупреждават, че някои модели могат да носят повече вреди, отколкото ползи – и то не само за комфорта ни, но и за здравето.

Маркетингът от години ни внушава, че класическият подплатен сутиен с банели (т.нар push-up bra) е „златният стандарт“ за поддръжка и форма. Но според експертите това е най-вредният модел за нашето здраве.

Той „принуждава“ гърдите да се изтласкват нагоре и навътре с помощта на твърда метална пластина (банел), като същевременно оказва натиск върху важни лимфни възли. Банелите често се впиват в деликатната тъкан точно над инфрамамарната гънка (гънката под гърдите) – място, където много жени развиват кисти или болезненост.

„Виждала съм реални белези при жени с по-голям бюст от постоянния натиск и триене,“ казва Бри МакКийн за nypost.com, основателка на марката за бельо Evelyn & Bobbie.





Този дизайн прехвърля цялата тежест върху презрамките и плата отзад, което води до болки в гърба, вдлъбнатини на раменете и нуждата от постоянно нагласяване през деня, предупреждава още Маккийн.

Снимка: iStock

Експертът разкрива и 5 изненадващи начина, по които сутиенът може да вреди на здравето ни:

Мускулно-скелетни проблеми

Средният женски бюст тежи между 250 г и 700 г, но при D чашка или по-голяма може да достигне по над килограм и половина от едната страна. Ако сутиенът не разпределя теглото правилно, натоварването пада върху раменете и врата, което може да доведе до:

болки във врата и гърба

главоболие от напрежение

лоша стойка

дори изкривяване на гръбначния стълб в дългосрочен план

Изтръпване, мравучкане и/или остра болка

Тънките или неподходящи презрамки могат да се впиват в нервите, които минават от врата и раменете към ръцете. Това може да причини изтръпване, мравучкане или остра болка – симптоми, които много жени не свързват със сутиена си.

Лимфен застой

Тесните или твърди банели могат да притискат тъканите около гърдите и под мишниците, което потенциално затруднява кръвообращението и лимфния дренаж. Лимфната система е ключова за имунната защита и пречистването на тъканите. Не е случайно, че след операции лекарите препоръчват модели без банели за по-бързо възстановяване.

Снимка: iStock

Дразнители и токсини в материята

Много сутиени съдържат материали като латекс, никел или спандекс, които могат да предизвикат сърбеж, зачервяване и обриви. По-опасно е, когато в съдържанието на плата има BPA (бисфенол А) – химикал, свързван с хормонални смущения, астма, сърдечни заболявания и затлъстяване.

Емоционална тежест

Физическият дискомфорт от сутиен, който стяга, убива или напомня, че „не пасваме на стандарта“, се отразява и на психиката. Жените, които изпитват болка от сутиена, често съобщават за по-ниско самочувствие и повишена тревожност.

Снимка: iStock

Какъв сутиен да изберем

Специалистите съветват да търсим модели без банели, които разпределят тежестта равномерно и не притискат лимфните пътища. На пазара вече съществува голямо разнообразие, което осигурява също толкова опора и оформяне като при моделите с банели. Добре е сутиенът да бъде от качествени, хипоалергенни материи, с удобни, по-широки презрамки и добра поддръжка без метални елементи.

