Тихомир бе отделен от Виктория, защото Хени го покани на индивидуална среща. Двамата се впуснаха в романтично вечерно приключение край брега, докато останалите участници утешаваха Виктория във вилата.

"Не ми се искаше първата му индивидуална среща да бъде с друго момиче", сподели Виктория.

Тя откровено сподели пред останалите, че ѝ е станало "тъпо" след близостта, която имаха в последните епизоди. Въпреки това, тя запази самообладание и разкри пред другите, че според нея, това е стратегия на Хени.

"Това е тест, за да видя Тихомир дали наистина е откровен или е дошъл тук да си играе играта и дали нещата, които ми каза сутринта са реални или просто са едни хвърлени думи, за да замаже очите ми", сподели прeд камерите инфлуенсърката.

Хени и ергенът Тихомир имаха интересно занимание - да приготвят коктейли, които да описват тях самите. Те се забавляваха и опознаваха зад бара, а през това време напрежението във вилата нарастваше.

Двамата си споделиха множество лични факти, впечатления и любопитни житейски истории. Тихомир дори и разказа подробности за брат му, който се бори с церебрална парализа.

Хени беше истински докосната от предизвикателствата, които са сполетели живота му, като тя също му сподели за нейните проблеми по време на израстването ѝ.

