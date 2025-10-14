Мъжете, макар и далеч от половинките си, отново отвориха „кутията без тайни“. Тя разкри няколко горещи въпроса относно романтичните отношения и нагласи на хората в рая.

На въпросът „Коя от двойките няма да издържи на изпитанията на реалния живот“ момчетата бяха единодушни – Натали и Орлин.

„Не мога и не бих повярвал, че това между тях е истинско, тъй като не мисля, че той има мисля, че той има капацитета и способността да изпита нещо истинско“, сподели Виктор пред камерите.

Петър пък сподели на Орлин, че просто двамата са в различни етапи от животите си, което може да разруши връзката им навън. Йовица мисли, че дистанцията между тях ще пречи.

Когато Орлин получи думата, той им сподели, че не вижда бъдеще между Петър и Кристина и Виктор и Дениз.

Джан Микеле получи индивидуален въпрос, а именно как би реагирал, ако Габриела трябва да отиде на среща с друг.

„Със сигурност ще литне много зверски в басейна човекът, който го предприеме това действие пред мен“, отговори той първосигнално.

Той продължи, че нещата могат бързо да ескалират, ако види нещо такова: „Секунда ще е малко, мисля, че и вие го знаете“.

Повече от въпросите, на които отговориха – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

