В „Ергенът: Любов в рая“ страстите кипят, сълзите се леят, а между драмите и романтиката има и нещо, което неизменно забавлява зрителите – неподражаемите изрази и реплики на участниците. От спонтанни гафове до остроумни забележки, всяка вечер шоуто се превръща не само в любовно риалити, но и в комедиен спектакъл.

Ето кои изрази се откроиха в епизод 27 на романтичното риалити:

Бисери

Шермин

„Ако иска да ме впечатли, ще трябва още един пръстен.“

Габи

„Само някой сляп и глух, и луд, може да каже, че Ана го харесва това момче.“

Габи за Лъчезар

„Ако не мие чинии, защо ни е вътре?“

Шермин за Лъчезар

„Него сигурно в София може да го видим на тротинетка!“

Снимка: Филип Станчев

Габи

„На Пърката мъжа!“

Шермин за Красимир

„Ние сме в сложни отношения, даже май имаше развод.“

Красимир към Джан Микеле

„Бъркам в торбата със змиите, взимам едната – по-малката отрова.“

Кристина за обувките на Шермин

„Токчетата си ги е плеснала ей там на средата.“

Виктория

„Ще поседим, ще ни подуха и ще видим.“

Вижте повече в следващото видео.

