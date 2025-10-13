В „Ергенът: Любов в рая“ страстите кипят, сълзите се леят, а между драмите и романтиката има и нещо, което неизменно забавлява зрителите – неподражаемите изрази и реплики на участниците. От спонтанни гафове до остроумни забележки, всяка вечер шоуто се превръща не само в любовно риалити, но и в комедиен спектакъл.
Ето кои изрази се откроиха в епизод 27 на романтичното риалити:
Бисери
Шермин
„Ако иска да ме впечатли, ще трябва още един пръстен.“
Габи
„Само някой сляп и глух, и луд, може да каже, че Ана го харесва това момче.“
Габи за Лъчезар
„Ако не мие чинии, защо ни е вътре?“
Шермин за Лъчезар
„Него сигурно в София може да го видим на тротинетка!“
Габи
„На Пърката мъжа!“
Шермин за Красимир
„Ние сме в сложни отношения, даже май имаше развод.“
Красимир към Джан Микеле
„Бъркам в торбата със змиите, взимам едната – по-малката отрова.“
Кристина за обувките на Шермин
„Токчетата си ги е плеснала ей там на средата.“
Виктория
„Ще поседим, ще ни подуха и ще видим.“
