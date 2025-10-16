Вечерният коктейл е в разгара си, а разговорите между участниците в „Ергенът: Любов в рая" стават все по-смели и задушевни. Ергените са трима и те максимално се възползват от ситуацията - и не крият интересите си към част от момичетата.
В неочакван разговор се впускат Радо и Натали. Който дотолкова ги увлича, че решават да се отдалечат от останалите и да си поговорят насаме. Това не остава незабелязано от другите и предизвиква редица коментари.
Докато се отдалечават в тъмнината, Радо случайно настъпва роклята на Натали. Тя се усмихва закачливо:“Ще трябва ми се реваншираш“. „С роза ли?“ веднага пита Радо.
Двамата започват да говорят за впечатленията си един от друг и за общите си преживявания до момента. „Аз съм земен и скромен човек, но имам достатъчно качества, с които мога да привлека една жена. Ти ме впечатли от първата вечер и все още имам интерес към теб", заявява Радослав.
Лекият флирт завършва с много усмивки и оставя единствено положително впечатления у Натали. Дори накрая на разговора тя се обръща убедено към Радо: "Ти си истински кавалер", заявява тя.
Какво споделя още Радо и ще доведе ли всичко това до край на отношенията между Натали и Орлин – вижте във видеото:
