Вечерният коктейл е в разгара си, а разговорите между участниците в „Ергенът: Любов в рая" стават все по-смели и задушевни. Ергените са трима и те максимално се възползват от ситуацията - и не крият интересите си към част от момичетата.

В неочакван разговор се впускат Радо и Натали. Който дотолкова ги увлича, че решават да се отдалечат от останалите и да си поговорят насаме. Това не остава незабелязано от другите и предизвиква редица коментари.

Докато се отдалечават в тъмнината, Радо случайно настъпва роклята на Натали. Тя се усмихва закачливо:“Ще трябва ми се реваншираш“. „С роза ли?“ веднага пита Радо.

Двамата започват да говорят за впечатленията си един от друг и за общите си преживявания до момента. „Аз съм земен и скромен човек, но имам достатъчно качества, с които мога да привлека една жена. Ти ме впечатли от първата вечер и все още имам интерес към теб", заявява Радослав.

Снимка: bTV



Лекият флирт завършва с много усмивки и оставя единствено положително впечатления у Натали. Дори накрая на разговора тя се обръща убедено към Радо: "Ти си истински кавалер", заявява тя.

Какво споделя още Радо и ще доведе ли всичко това до край на отношенията между Натали и Орлин – вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK