Настъпва поредната вечер в имението на любовта. Тя е изпълнена с нова доза емоции, както и с неочаквани правила - които хвърлят в смут всички.

Срещата е между момичетата, които са облечени в красиви вечерни рокли и трима от новите ергени – Лъчезар, Радослав и Тихомир, които се представят като истински джентълмени, както отбелязва Филипа.

Радо този път е сам, без компанията на Ана-Шермин, което предизвиква коментари сред останалите. „Защо си сам?“, питат го те. „Не знам къде е жена ми“, отговаря шеговито той. И бърза да разкаже за преживяванията си в ресторанта по-рано през деня и високите изисквания на Ана.

Шермин все пак се появява – в мини, лъскава рокля, която веднага привлича вниманието. И веднага се "увърта“ около Радо. Нещо, което не остава незабелязано. „Тя просто привлича окото“, изказва се Габи в крайния си стил. „Но когато я опознаят, бързат като дявол от тамян!“, добавя тя.

Все пак Радо не се отеля от Шермин – обгрижва я, предлагайки ѝ питие и показвайки ѝ своето внимание.

Вечерта минава в много смях, вино и споделени емоции. До момента, в който се появява водещата Райна Караянева. За да постави нови правила. „В момента в рая има само трима мъже, които търсят формулата на любовта. Именно те, в края на вечерта ще направят важен избор – с три рози ще изберат кои ще са дамите, на които ще ги връчат."

Това казва Райна и изчезва в тъмнината на нощта, оставяйки участниците в недоумение.

