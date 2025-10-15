Изглежда Лъчезар проявява интерес към Филипа, който не остава незабелязан от останалите участници. Виктория се опита да влезе в ролята на Купидон, за да насърчи двамата с козметоложката да се сближат повече. Ще поддаде ли Филипа на изкушението?

Виктория забеляза, че един от новодошлите участници проявява интерес към една от вече обвързаните участнички. Тя реши да вдъхне кураж на Лъчезар, за да може той да направи крачка към Филипа.

„При положение, че сега ги няма мъжете им, имаш поле за изява“, съветва го Вики.

След бърз разговор с Виктория, Лъчезар се осмели да влезе в басейна при Филипа, за да могат да си поговорят двамата насаме.

„Филипа и Лъчезар прекарват доста време заедно“, каза Натали.

В басейна успяха да се усамотят само Филипа и Лъчезар, а той си позволи да „прекрачи границите“, като направи масаж на глезените на участничката.

„Това беше тест да видя дали има шанс там“, сподели той пред камерите.

Вижте повече в следващото видео.

