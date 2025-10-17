Стана време за церемония на розата в Ергенът: Любов в рая! Тази вечер Тихомир, Радо и Лъчезар имат възможността да поднесат своята бяла роза на дамата, която най-силно ги е впечатлила и е успяла да докосне сърцето им.

Бялата роза на Тихомир - Виктория

"Всичко, което сме си казали супер много ни свързва и искам да видя докъде ще доведе това", категоричен е Тишо. Виктория е видимо развълнувана и признава, че изпитва емоции към него. А Хени определено не се почувства добре, заради симпатиите, които изпитва към Тихомир.

Бялата роза на Лъчезар - Филипа

"Сърцето ме води право към теб и влизайки тук, аз си казах, че ще следвам сърцето си,з затова избирам теб", казва той за Филипа.

Бялата роза на Радо - Лили Естер

Радо признава, че интуицията му го води към екзотичната Лили и че с нея се чувства изключително добре. Тя обаче не му вярва напълно и твърди, че ще й трябва доста време, докато го опознае и се убеди в думите му. Лили Естер се съмнява, че Радо има същите сипматии и към хореографката Натали.

Но какво ще стане, когато останалите мъже се завърнат във вилата - предстои да разберем.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK