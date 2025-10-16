След неочакваното условие, поставено в риалити шоуто "Ергенът: Любов в рая" от водещата Райна Караянева, всички участници са видимо притеснени. Много от момичетата смятат, че тази вечер ще бъде последна за тях.

Всичко е в ръцете на тримата ергени – Лъчезар, Тихомир и Радослав, които в края на коктейла ще връчат само три рози. Което означава, че в шоуто ще останат само три участнички.

Габи започва лек флирт с Радо, на което той отбелязва: „Габи усеща накъде бият нещата и веднага започва да ми се умилква, което означава, че е тук просто като използвачка."

Хени пък започва да изпитва ревност от вниманието на Тихомир към Виктория – двамата пракарват цялата вечер усамотено, в компанията си.

Хени решава да промени това – и директно отива при тях. „Просто ми е любопитно как се развиват вашите отношения. Просто не сте се отлепили един от друг", казва тя с усмивка.

Виктория проявява неочаквана толерантност, става и се оттегля. Хени и Тихомир остават насаме и си казват много неща. Младата жена го обвинява, че не е особено комуникатвен – нещо, което я кара да се съмнява в намеренията му към нея.

Снимка: bTV

Тогава Тихомир казва неща, които Хени не очаква. Той буквало я "отрязва", казвайки ѝ, че има единствено приятелски отношения към нея.

Как реагира Хени на тези тежки думи – вижте във видеото:

