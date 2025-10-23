Има ли надежда за Красимир и Киара? Двамата обсъдиха отношенията си и разбира се, не пропуснаха да обсъдят намесата на Ана-Шермин. Ето какви са намеренията на Красимир към попфолк певицата.

"При Ана сядаш за пред хората, а с мен си говориш като няма камери", сподели му тя.

Красимир категорично отрече това твърдение и обясни на Киара, че дори не изпитва интерес да говори с Шермин. Въпреки това, певицата му сподели, че продължава да усеща "смесени сигнали".

Предходни пъти Краси беше отправил коментари за студеното държание на Киара, с което той не може да се справи, но сега тя му обясни, че е "искрена", защото не иска да го лъже. Той обаче не разбира нейните намерения и иска тя да показва повече емоции към него.

"Един мъж трябва да си отговаря на думите с действия. Аз тук виждам повече думи, отколкото действия. Изискванията му към мен смятам, че не отговарят спрямо неговите действия", сподели Киара пред редакторите на предаването.

Защо Киара продължава да е студена към Красимир? Заради несигурността му 0

Заради намесите на Ана-Шермин 0 Резултати Гласувай

"Различно ми е чувството като седна до теб и ми идва да те хвана и да те гушна", сподели ѝ Краси.

Целият им разговор - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK