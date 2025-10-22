Ана-Шермин направи, което изненада всички на банкета - Красимир ѝ е липсвал! Пред редакторите на предаването тя сподели, че е осъзнала своите грешки в отношението си към него в миналото и реши, че ще бъде "благосклонна", но нещата поеха в съвсем различна посока.

Шермин пожела двамата да проведат самостоятелен разговор в стаята му.

"Може би една идея трябваше да съм по-търпелива към теб, вместо да те карам насила да се случват някакви неща", призна тя пред Красимир.

Той ѝ сподели, че се чувства изложен и разочарован, защото никога не се е колебал в избора си. Краси продължи с това, че знае, че тя е ходила на няколко срещи, което го е накарало да се почувства зле.

Шермин не пропусна да му сподели, че "изобщо не е комуникирала" с момчетата, с които е излизала, докато го няма.

Красимир се опита да приключи разговора, защото "този филм го е гледал", но Ана не прие и не го пусна да излезе от стаята.

"Ти си много добра актриса и не знам дали човек трябва да ти вярва или не", заяви той.

Шермин продължи да се опитва да го задържи в спалнята, като му показа изненадваща близост. Въпреки заканите му да приключат разговора, тя му предложи да правят нещо "по-интересно".

Успя ли да го съблазни - вижте в следващото видео.

