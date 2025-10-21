Нападките към Ана-Шермин продължават и то от момичетата, с които си беше най-близка във вилата. Един от въпросите в "кутията без тайни" беше от Дениз за Шермин, а именно как живота ѝ би се променил, когато стане майка.

След като в предишните епизоди на предаването Ана беше споделила пред останалите участници, че е готова да стане майка, сега въпросите на тази тема започнаха да връхлитат, както и критиките, разбира се.

Шермин отговори на въпроса, но заобиколно. Тя спомена, че иска да опознае повече България, защото харесва природата и архитектурата на Европа, както и условията на контитента за създаване на семейство.

"Да, чувствам се готова да съм майка, но мисля, че това да има и детегледачка, не е никакъв проблем", продължи тя.

Тя спомена, че държи предимно тя да се грижи за децата си, но не би отказала помощта на детегледачка и чистачка.

Въпреки че до момента не е имала връзка с българин, тя "би имала дете с българин".

Какво я посъветва Джан Микеле - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

