Нападките към Ана-Шермин продължават и то от момичетата, с които си беше най-близка във вилата. Един от въпросите в "кутията без тайни" беше от Дениз за Шермин, а именно как живота ѝ би се променил, когато стане майка. 

След като в предишните епизоди на предаването Ана беше споделила пред останалите участници, че е готова да стане майка, сега въпросите на тази тема започнаха да връхлитат, както и критиките, разбира се.

Шермин отговори на въпроса, но заобиколно. Тя спомена, че иска да опознае повече България, защото харесва природата и архитектурата на Европа, както и условията на контитента за създаване на семейство. 

"Да, чувствам се готова да съм майка, но мисля, че това да има и детегледачка, не е никакъв проблем", продължи тя. 

Тя спомена, че държи предимно тя да се грижи за децата си, но не би отказала помощта на детегледачка и чистачка. 

Въпреки че до момента не е имала връзка с българин, тя "би имала дете с българин".

Какво я посъветва Джан Микеле - вижте в следващото видео. 

