Докато любовта цъфти, егото се бори и коктейлите се леят, участниците в „Ергенът: Любов в рая“ доказват, че освен разбити сърца и връзки, има и много моменти, които не трябва да се взимат твърде насериозно.
Ето кои са култовите фрази от епизод 34 на романтичното риалити:
Бисери
Габи
„По принцип Калоян е голям късметлия с мен, не знам дали го осъзнава.“
Габи към Калоян
„Другите мъже берат като луди - някакви китки и маргаритки, ти ми скъса две листа!“
„Изобщо не заслужаваш това ледено сърце!“
Виктория
„Всички сте на риалитита, братче, тука няма къде в тая къща да се усамоти човек, всички влюбени двойки - тука!“
Ана-Шермин
„Аз отивам в къщата да правя скандали.“
Киара към Краси
„Знаеш ли как изглеждам? Като някоя балъчка точно!“
Красимир за Шермин
„Тя си се качва сама по стълбите. Какво трябва да направя – да я бутна по стълбите ли?“
Петър
„Днес съм в настроение, което бих определил като битов екстаз.“
Красимир
„Накрая ще отворя един цветарски магазин, който ще се казва „Цветя за ергенки.“
Дениз
„Разбира се, както всичко останало, Шермин е и най-умната, най-красивата, най-богатата, най-интелигентната… ние сме го приели този факт. Ние сме простосмъртни.“
