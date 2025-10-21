Любов, драма, ревност... и много смях! В „Ергенът: Любов в рая“ не липсват нито страстни признания, нито фрази, които мигновено се превръщат в хитове в социалните мрежи. От неволни бисери до реплики, достойни за златна книга на телевизионните цитати – участниците отново доказаха, че реалитито е не само романтично, но и искрено забавно.
Ето кои са най-колоритните изказвания в епизод 33 на предаването:
Бисери
Лили Естер
„Мирише на проблем!“
Петър
„Ако куца (секса), вероятно първо бих скочил със сешоар, който е включен в контакта, в басейна, за да ме приключи тока и да не се мъча.“
Красимир за Шермин
„Нея луксът я успокоява.“
Красимир към Шермин
„Да не ти е спукана чашата нещо?“
Габи
„Толкова ли няма с кого да си споделиш мнението, че трябва да зададеш въпрос към себе си на банкета.“
Орлин и Виктор
„Имаше някакви неща, които се случиха между мен и Виктор.“
„Дефинирай какви неща, че звучи странно.“
Филипа
„Искам на момента да си заровя главата в земята.“
Лъчезар към Йовица
„В нейна защита, тя излезе на няма и първата минута.“
Киара
„Изскача с два букета - подарява на мен, подарява на нея, сяда до нея, тръгва си с мен под ръка - малко турски сериал.“
Повече - вижте в следващото видео.
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
