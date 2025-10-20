В разгара на страстите, игрите и романтиката, едно нещо неизменно хваща окото на зрителя – неподправеното умение на участниците да превърнат да приповдигнат настроение дори и в най-напрегнатите моменти. „Ергенът: Любов в рая“ не само търси любовта, но и ни подарява фрази, които се превръщат в мемета, цитати и повод за усмивка.

Тези реплики озвучават фона на епизодите и разказват историята не само на сърцата, но и на настроенията. Ето кои са най-забавните гафове от епизод 32:

Бисери

Габи към Лили Естер

„Само не ни питай как живеем с този генерал.“

Шермин

„Каква ирония, че тази Нати винаги си харесва някого, когото иска да даде роза на мен или ме кани мен някъде!“

Габи към Габриела

„Ти и ти си една будала!“

Радо

„Аз днеска и на среща ходих, и за 500 евро поръчахме храна, и останах и гладен.“

Габи

„Тоя Радо тръгна нещо да ми цирка срещу мен.“

Шермин

„Беше ми приятно-неприятно да ви видя.“

Габи

„Тия момчета малко ще им се свият сармите, със сигурност.“

Габриела

„Не спрях да ям, да чета, да се въртя в кръг като откачена.“

Дениз за отношенията на Филипа и Лъчезар

„Ела, кумчо, изяж ме.“

Дениз за Шермин

„Аз мисля, че е време да си ходи в Дубай, Израел, Миконос или Сен Тропе.“

Виктория

„Все едно са били на някаква мисия в Ирак и разбираш ли, се връщат след 6 месеца.“

