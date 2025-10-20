В разгара на страстите, игрите и романтиката, едно нещо неизменно хваща окото на зрителя – неподправеното умение на участниците да превърнат да приповдигнат настроение дори и в най-напрегнатите моменти. „Ергенът: Любов в рая“ не само търси любовта, но и ни подарява фрази, които се превръщат в мемета, цитати и повод за усмивка.
Тези реплики озвучават фона на епизодите и разказват историята не само на сърцата, но и на настроенията. Ето кои са най-забавните гафове от епизод 32:
Бисери
Габи към Лили Естер
„Само не ни питай как живеем с този генерал.“
Шермин
„Каква ирония, че тази Нати винаги си харесва някого, когото иска да даде роза на мен или ме кани мен някъде!“
Габи към Габриела
„Ти и ти си една будала!“
Радо
„Аз днеска и на среща ходих, и за 500 евро поръчахме храна, и останах и гладен.“
Габи
„Тоя Радо тръгна нещо да ми цирка срещу мен.“
Шермин
„Беше ми приятно-неприятно да ви видя.“
Габи
„Тия момчета малко ще им се свият сармите, със сигурност.“
Габриела
„Не спрях да ям, да чета, да се въртя в кръг като откачена.“
Дениз за отношенията на Филипа и Лъчезар
„Ела, кумчо, изяж ме.“
Дениз за Шермин
„Аз мисля, че е време да си ходи в Дубай, Израел, Миконос или Сен Тропе.“
Виктория
„Все едно са били на някаква мисия в Ирак и разбираш ли, се връщат след 6 месеца.“
