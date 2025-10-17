Във вилата на Ергенът: Любов в рая се случват все по-интересни обрати. Откровени разговори и споделени емоции – ето кои бяха най-култовите фрази от епизод 31.

Филипа

„Важно е да си лоялен човек!“

Киара за Тихомир

„Той се е насочил, където и която му върже!“

Филипа

„Много мразя да лъжа“!

Киара

„Не бих излизала с някой мъж, само за да остана.“

Габи за Радо

"Ако този не ми даде роза, а аз съм клечала по токчета и рокля да му правя скариди…"

Шермин

„Никога не ми се е чупил нокът в живота, защото не правя много неща.“

Габи

„Разменна монета – вечеря за роза!“

Филипа

„Нямам никаква стратегия!“

Киара

„Филипа умишлено флиртува с Лъчезар“.

Криси

„Избягвам комуникация с такива мъже“.

