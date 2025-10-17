Във вилата на Ергенът: Любов в рая се случват все по-интересни обрати. Откровени разговори и споделени емоции – ето кои бяха най-култовите фрази от епизод 31.
Филипа
„Важно е да си лоялен човек!“
Киара за Тихомир
„Той се е насочил, където и която му върже!“
Филипа
„Много мразя да лъжа“!
Киара
„Не бих излизала с някой мъж, само за да остана.“
Габи за Радо
"Ако този не ми даде роза, а аз съм клечала по токчета и рокля да му правя скариди…"
Шермин
„Никога не ми се е чупил нокът в живота, защото не правя много неща.“
Габи
„Разменна монета – вечеря за роза!“
Филипа
„Нямам никаква стратегия!“
Киара
„Филипа умишлено флиртува с Лъчезар“.
Криси
„Избягвам комуникация с такива мъже“.
