Вечерта в имението на любовта е тиха и спокойна. Поне привидно. Участниците са се приютили в тъмнината на нощта и разговарят помежду си, повечето изолирани по двойки.

Киара и Красимир също са се усамотили и водят непринуден, закачлив диалог. Може би защото използват възможността, че Шермин все още не се е появила наоколо. Тя е в къщата и се подготвя за вечерната сбирка.

„Какво толкова прави там?“, негодува Краси. „Да не ми прави магия? Може би на дрехите нещо, или в пиенето.“

Киара пък бърза да признае, че не никак не се интересува какво точно прави Ана. За нея е важно, че Краси е до нея – при това проявявайки подчертан интерес.

Снимка: bTV

Отношенията между тях стават все по-дръзки и закачливи – дотолкова, че сякаш забравят всички около себе си. И дори очакваната поява на Шермин не спира флирта.

Киара на няколко пъти, уж случайно, докосва Краси. Това буквално го разпалва и той открито започва да заявява желанията си. „Ще ми направиш ли шпагат?“ е само едно от тях.

Киара е щастлива от развитието на нещата. Тя дори е сигурна, че е успяла да „разклати“ Красимир. И, оказва се, има пълното право да го мисли – в крайна сметка той директно заявява: „Накрая ще гръмна като стар бойлер.“

След поощренията на Киара, бизнесменът става все по-смел. Затова, в един момент, без колебание, той се доближава до младата жена и тайно и закачливо пита на ушенце: „Какъв секс харесваш – по-груб или по-нежен?“

Как реагира певицата на въпроса? И дали Ана-Шермин усеща, че нещата съвсем не вървят в нейна полза - вижте във видеото:



