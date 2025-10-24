Измина повече от месец, откакто участниците в „Ергенът: Любов в рая“ обитават имението на любовта. И се радват – или търпят, взаимната си компания.

Повечето от тях вече са успели да изградят привидно стабилни връзки. Които обаче често са подлагани на изпитания, включително и заради налаганите от регламента банкети, игри и неочаквани правила.

Ето защо поредната поява на Райна Караянева предизвиква както усмивки, така и известни притеснения сред участниците. Оказва се, имат основания за последното. Водещата разкрива правилата на нова игра, която цели да се разбере дали двойките наистина си пасват. Единственото, което се изисква е влюбените да отговарят на въпроси с палец– „да“ или „не“.

Неочаквано играта поставя на изпитание най-вече отношенията между Натали и Орлин. Защото за съотборнички на младия мъж са избрани Шермин и Кристина. Оказва се, че мненията им се припокриват по почти всички въпроси. Дотолкова, че останалите започват да шушукат, че двете имат повече общо с Орлин, отколкото той с Натали.

Снимка: bTV

Това предизвиква негативни емоции у хореографката и след края на играта тя изпитва нужда да поговори насаме с Орлин. Казва му, че е останала изненадана от отговора му, че при други обстоятелства може би би станало нещо между него и Криси.

Това води до известна изненада у кметския син, който определя Криси като „ледена кралица“.

И все пак не пропуска да налее масло в огъня, казвайки, че по-скоро Шермин е човекът, който най-много му допада в къщата – защото смята, че с нея има най-много допирни точки.

Нещо, което Натали тъжно коментира: „Аз не знам дали той е наясно с кого иска да бъде“.

За да разберете какво още се случи между двамата и как точно завърши трудният разговор – гледайте видеото:

