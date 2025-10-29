Много драма и известна доза шокиращи събития! Епизод 38 на „Ергенът: Любов в рая“ разтърсва вилата на любовта! Една участничка си тръгна завинаги, а друга влезе да търси любовта.

Епизод 38 на „Ергенът: Любов в рая“ донесе не само напрежение и сълзи, но и неочаквани обрати, които преобърнаха представите на всички участници и зрители за случващото се в предаването. Церемонията на розата приключва с драматичен отказ, а на хоризонта се задава ново, добре познато лице.

Шермин напусна „Ергенът: Любов в рая“

В центъра на събитията застана Ана-Шермин. По време на Церемонията на розата тя остана без заветното цвете. Неочаквано обаче, Лъчезар, с когото вече беше имала романтична среща, реши да й даде втори шанс и й поднесе своята роза. Това, което последва, шокира всички – Шермин отказа розата! С гордо вдигната глава тя напусна имението завинаги.

Отмъщението на Киара и разкаянието на Красимир

Междувременно, интригата между Киара и Красимир достигна своята кулминация. Красимир, прелъстен от чара на Киара, й даде роза, убеден, че може да гради отношения с нея. А самата Киара съжали за постъпката си. Тя заяви, че не иска да разочарова Краси и да у разбива сърцето, но изглежда точно така се получава.

Нова участничка в „Ергенът: Любов в рая“ – Благовеста Бонбонова

Най-голямата бомба в епизода беше влизането на новата участничка – Благовеста Бонбонова! Дамата не е ново лице за феновете на формата. Тя участва в първия сезон на романтичното риалити „Ергенът“. Последната й сериозна връзка продължава шест месеца с популярен богаташ и „син на баща си“, чието име пази в тайна. Отношенията им приключват, когато Бонбонова е заменена с по-млада жена. Тя влиза във имението на любовта, готова да търси истинската любов.

Напрежение между Виктория и Тихомир

Друг момент, който предизвика вълнение, беше обтегнатият разговор между Виктория и Тихомир. Вики беше видимо ядосана, че не получава желаното внимание от него. Тихомир вече ясно заяви, че не може да й даде това, което тя очаква. Виктория, от своя страна, оправдава поведението му, смятайки, че той все още е срамежлив, притеснен и до известна степен несигурен.

