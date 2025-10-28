Раят се сдоби с още една дама - Благовеста Цакова или по-позната на зрителите като Бонбонова. Тя е най-новото женско попълнение във вилата, готова да намери точно това, което търси. Ето всичко, което трябва да знаете за нея.

Бонбонова или както обича да я наричат "бонбончето" е участвала в първия сезон на романтичното риалити „Ергенът“. След това създава свой бранд и си сътрудничи с италианска фирма, която шие моделите ѝ.

Изявява се също като инфлуенсър и спортува активно. В любовта обаче сценарият е един и същ – Благовеста е зарязана и страдаща. През последните четири години има само една сериозна връзка с популярен богаташ и „син на баща си“, чието име пази в тайна. Отношенията им продължават шест месеца, след което Бонбонова е сменена с по-млада жена.

В момента приоритетът ѝ е да срещне единствения и да създаде семейство.

"Тук съм, защото продължавам да вярвам в приказки, но този път не търся принц, а партньор", сподели тя във визитката си.

Нейната поява в имението предизвика смесени реакции. Приятелките ѝ от сезон 1 на формата я посрещаха топло, докато Виктория остана възмутена, като се постара да запознае останалите с нейните гафове по време на предишното ѝ участие във формата.

"Тя в първия сезон си събу гащите", припомни Виктория.

Бонбонова покани няколко мъже на бърза среща, за да вземе решение кого да покани на по-дълга и романтична такава.

Кого покани на среща Благовеста - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

