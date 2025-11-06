Събитията във вилата на Ергенът: Любов в рая ескалират все повече. Вечерята, на която Дениз и Шермин си размениха остри реплики и открити нападки, продържа с провокативни въпроси към Ана-Шермин, която първа започна конфликта с Дениз Хайрула.

"Защо вчера се разхождаше по половия си орган пред всички? За да се презентираш ли?" – попита директно Дениз На този шокиращ и пикантен въпрос, Шермин отговори с впечатляващо спокойствие и брилянтен самоконтрол.

"Обличам се по-провокативно. Вече сме си говорили с Красимир - той няма проблем с това", отговори тя.

А Дениз побърза да я провокира още повече след този отговор, като убедено заяви, че поне четири човека са видели нейния полов орган и това наистина ги е възмутило.

"Не вярвах, че ще видя първо половия орган на Шермин, а не твоя", бяха думите, които Виктор ми каза - сподели още Хайрула.

От своя страна, Шермин се опита да се защити отново, като продължи с обидни нападки към Дениз.

Какво й каза и какви други въпроси бяха отправени към Шермин - вижте във видеото.

