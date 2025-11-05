Време е за банкет! "Кутията без тайни" отново се отвори с нови, интересни и хапливи въпроси. Колко от участниците са готови да се разкрият напълно и колко от тях са наистина отдадени на половинките си?

Вечерта започна спокойно - с множество мили признания и откровения. Първият въпрос "Кое е нещото, което харесвате най-много в човека, когото сте избрали" внесе добро настроение.

Отговорите на участниците бяха предимно искрени, като почти всички успяха да задържат хапливите си коментари.

Следващият въпрос внесе малко по-различна енергия на масата. Отговорите на "Ако вашата половинка реши да си тръгне преди края на предаването, ще я последвате ли" внесоха доза смут.

Орлин призна, че би последвал Натали във всеки един момент. Радо беше откровен и сподели, че не би последвал Лили Естер. Тихомир пък отсече:

"Все още не съм намерил моята категорична полоинка, това не е Вики, както всички знаете, така че не, не бих си тръгнал, ако тя напусне!"

Виктория не отговори съвсем на въпроса, но каза пред камерите, че ще продължи да спазва "уговорката" си към него. Последваха множество подшушвания на масата.

Какво отговориха останалите - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK