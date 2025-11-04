След напускането на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" Габриела и Джан Микеле официално са двойка. Джан Микеле споделя, че предаването го е научило да не се преструва на някой, който не е. Любовта му с Габи е пламнала от пръв поглед. Красивата брюнетка също признава, че е щастливо влюбена и не съжалява за нищо. Вижте какво още ни споделиха във видеото.

Джан Микеле - буен характер с нежно сърце

"Влюбих се в Габриела в първия момент, в който я видях", признава Микеле. За него най-хубавия спомен от преживяването е момента, в който за първи път е срещнал топлия поглед на Габи, а след това и първата им романтична целувка.

Към днешна дата, Джан Микеле се разбира с всички участници, но най-близък е останал с Краси. Категоричен е, че любовта е едно от най-смислените неща на този свят.

Габриела, която намери любовта и избра да я последва

От участието си в "Ергенът: Любов в рая" Габи споделя, че за себе си е научила колко спокойна може да бъде. Признава, че е повярвала в любовта от пръв поглед, благодарение на Джан Микеле, в когото наистина е успяла да се влюби. Определя напускането на луксозната вила като най-хубавия спомен от цялото преживяване в предаването.

Към днешна дата, двамата са щастливи заедно и определено са научили важни житейски уроци от участието си в най-романтичното риалити.

Какво още споделиха Джан Микеле и Габриела пред Ladyzone.bg - гледайте във видеото.

