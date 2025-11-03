Колкото повече дни минават в рая, толкова повече, за съжаление, те се насищат с мрачни и негативни настроения. Част от емоциите стигат дори до крайности – разправии, обиди и дори заплахи.

В последните дни Джан Микеле открито показва неприязън към Орлин. Младият предприемач напада многократно музикалния продуцент, наричайки го с обидни думи като „мамин“, „татин“, „гъзолизец“ и дори „лайно“.

Изключение не прави и тази вечер – в която Джан отказва дори да дели една маса с Орлин. Докато вечерят, той се оттегля с думите: „Аз на една маса с лайно не мога да се храня“.



Това предизвиква бурна вълна от емоции - включително и сред редакторите на предаването, които разговарят с Джан, обвинявайки го, че е наплюл, буквално, Орлин. Джан отрича, оправдавайки се, че „просто устата му е била пълна с храна“. Но всички са категорични, че вече става дума за "целенасочен тормоз". Джан не е съгласен и се опитва да се изкара „жертва“. „Такъв човек ще те предаде винаги в живота“, смята той за Орлин.

Смятате ли, че Джани има право да бъде толкова краен? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

Малко по-късно Орлин е в компанията на любимата си Натали, на която разказва всичките негативи, на които е подложен от страна на Джан Микеле. „Не е ок, в никакъв случай, по никакъв параграф“, смята хореографката, която искрено съчувства на приятеля си.

Снимка: bTV

Все пак, Джан мисли, че Орлин няма причина да се чувства заплашен от него. „Той не е човек, който може да се разправя физически. Има интелект, но не може да се самосъхрани. И винаги съм му казвал, че може да разчита на мен.“

Това е поредното изказване, от което редакторите остава изумени. „Ама, как може да говориш за това, че някой може да разчита на теб, след като си го обидил и наплюл!?“ И го обвиняват – в това, че не само, не е прав, но и че е в „по-слаба позиция“. „Ти се държиш като пещерен човек“, категоричен е човекът зад камерата. И пита Джан: „Ти правиш ли разлика между лайно и гей?“

Как реагира Джан на неочакваните към него въпроси и обвинения? Защо веднага предложи на Габриела да напуснат заедно шоуто? И защо тя отговоря, че е готова да тръгне с него, но казвайки „Ще ти чета конско после“ – вижте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK