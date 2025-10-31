Натали от „Ергенът: Любов в рая“ има рожден ден, а Орлин й е подготвил романтична изненада, която ще накара сърцето на хореографката да тупти в синхрон с любота и красотата в рая.

Пръстен на обещанието

Музикалният продуцент беше замислил изключително креативен подарък, а именно пръстен изработен от струна."Давам ти го като обещание, че искам да продължим нашите взаимоотношения, дори и да не стоим до края", каза й той. С тези думи Орлин за пореден път показа чувствата си към Натали и че намеренията му към нея са сериозни.

Една изненада, която стопля сърцето

Орлин призна също, че Натали наистина е много специална за него и я чувства близка до сърцето си. А тя от своя страна реагира емоционално на изненадата му. Синеоката красавица видимо се зарадва много и развълнувано му благодари няколко пъти.

Натали и Орлин усетиха искрите да прехвърчат помежду им още от самото начало-. Двамата са неразделни и определено са щастливи, когато прекарват времето си заедно. Как ще се развият нещата между тях-предстои да разберем.

Вижте повече за отношенията на двамата участници - тук:

