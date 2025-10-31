Докато участниците от "Ергенът: Любов в рая" са на басейна, Шермино отново демонстрира своите капризи, а Красимир от своя страна се опитва да й угоди.

Избраницата на Краси настоява той да премести шезлонга й, като по всичко си личи, че капризите на дамата далеч не се изчерпват само с това нейно желание. Тя е свикнала Красимир да изпълнява желанията й, каквото и да поиска от него. Повечето двойки във вилата на любовта намират това за изключително елементарно и недостойно поведение. А Краси изглежда е хлътна яко.

"Той буквално е като мъж под чехъл!" - категорична е Киара. Междувременно част от останалите участници също коментираха поведението на Ана-Шермин. "Мъжете трябва да преместват планини за теб", убедена е Шермин. "Това селско поведение е много грозно", добавя още бургаската певица Киара.

"Ти само ще видиш като излезе предаването - ще я съсипят", смята Петър. Разговора между Шермин и Красимир отново върви в материална посока. Провокативната дама директно пита Краси дали одобрява идеята за предбрачен договор и какво е готов да сподели с жената до себе си.

Киара и Петър продължават да коментират, като актьорът е убеден, че истински богатите хора не парадират и не излъчват фалшиво поведение с цел показност.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK