Вечерта в имението на любовта минава под знака на сложните отношения и спорове между Джан Микеле и Орлин. Всички участници в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" стават, волно или не, свидетели на спора между двамата – и всеки изразява своето мнение към случаващото се.

Очаквано, най-засегнати са Натали и Габриела - като половинки на двамата враждуващи мъже. Те са склонни са споделят всичко, което изпитват, помежду си и пред камерите. Особено след индивидуалната среща между Орлин и Джан, чиято цел, привидно, е да разреши спора помежду им.

„Джани спря да говори с мен, не знам защо“, казва Натали. „Дори и да е заради човека до мен, не е редно, защото аз съм го избрала.“

„Не знам“, е коментарът на Габриела към цялата ситуация. „Обърквам се от всичко, случващо се тук.“

Снимка: bTV

Очевидно e, че двете жени са не само объркани, но и силно разтревожени от случващото се.

Оосбено Натали - защото е убедена, че Джан има агресивни наклонности и токсична ревност, с които явно самата Габи не успява да се справи. „Всъщност като се разсърди не иска да ми говори и изобщо не ме отразява“, признава Габриела.

Какво точно споделиха помежду си двете разтревожени жени - и защо вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK