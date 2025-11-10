В коктейла в епизод 47 на "Ергенът: Любов в рая" страстите са много горещи! Нови скандали започват да се заформят, а в главните роли днес са Филипа и Йовица. Двамата успяха да ядосат голяма част от участниците с поведението си.

Първата им "жертва" беше Виктория и отношенията ѝ с Тихомир. Филипа директно призна пред нея и останалите, че е избрала да не говори с инфлуенсърката. Предходната вечер двете, заедно с художника, са имали разговор, в който той разкрива, че не си тръгва, защото е на "курорт".

Нападките от масата към бара продължиха. Двойката обсъждаха как Виктория се е вкопчила в Тихомир, като той се съгласи и им сподели, че именно заради това не ѝ е говорил през последните дни.

Когато повече участници се присъединиха към тези на масата край басейна, те се опитаха да защитят Виктория. В пряк конфликт с Йовица влезе и Виктор. Предприемачът не задържа коментарите си за двойката, като дори "върна лентата" към скаутския лагер.

Какво е признал художникът на мъжете - вижте в следващото видео.

Напрежението не стихна с напредъка на вечерта. Конфликта между мъжете ескалира толкова, че и Филипа се включи с провокации към бизнесмена:

"Мога да те купя и да те продам веднага! Да си затвориш малко плювалника!"

Петър определи реакцията ѝ на ниво "6-ти клас".

"Такъв тип подбор на думи издава несигурност и неспособност да влезеш в диалог", продължи актьора пред камерите.

Как продължи спорът им - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

