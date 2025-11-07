/ Сезон 4 на Ергенът / Ергенът: Любов в рая

Виктория поиска примирие с луканка - ще се извини ли Тихомир? (ВИДЕО)

Проблемът е его, инат или липса на интерес?
07 Ноември 2025
Виктория поиска примирие с луканка - ще се извини ли Тихомир? (ВИДЕО)

Виктория се почувства зле от държанието на Тихомир заради случая с луканката. В знак на примирие, тя реши да му поднесе луканка. За него обаче чашата преля. 

Инфуенсърката му поднесе голяма дъска с мезе и доброто си настроение, а той отсече:

"Аз даже няма да я опитам.

Ще потъне ли като

След като двамата останаха насаме, те проведоха разговор "на по луканка за луканка". Тя призна, че се е почувствала зле от постъпката и поведението му. Виктория усети лека агресия в тона му и държанието му по време на разговора им и въпреки че го предупреди, той продължи. 

Тихомир ѝ сподели за неговото мнение за случилото се, като смята, че тя е преувеличила нещата, за да го "тества". 

"Аз не смятам, че правя нещо, с което да го ядосвам, по-скоро той си търси причини и малки камъчета, които да преобръщат каруцата и нашата уговорка", сподели Виктория пред камерите. 

Тихомир от

Тя продължи, като каза, че се притеснява той да не се "отметне" заради его или инат. 

Стигнаха ли до консенсус - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

