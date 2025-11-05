Напрежението винаги присъства в рая. В епизод 44 участниците отново се сблъскаха с неразбирателство, а това разбира се, доведе до поредния конфликт. Вниманието бе приковано към отношенията на Тихомир и Виктория.

Дениз, Кристина и Петър обсъдиха неприличното изказване на Тихомир относно момичетата във вилата, а именно недоволството му, че има предимно жени над 30 години, на които може вече "да им носи жито". Тримата не сметнаха за уместно неговото отношение както към Блага, така и към Виктория, към които до момента е проявявал интерес.

Както стана ясно в предходните епизоди, двамата "играят" заедно. Останалите участници се притесняват, че Виктория ще бъде наиграна.

"Виктория е като оркестъра на "Титаник" - виждат, че корабът потъва, но продължават да свирят", шегува се Петър.

Докато те продължиха да коментират отношенията им, инфлуенсърката сподели на Филипа за несполучливия ѝ опит да хапне в компанията на Тихомир. Той обаче не ѝ остави от луканката си, от която и тя искаше.

"Този човек мисли само за неговото нахранване и това той да е удовлетворен, не мисли за човека до него как би се почувствал", разстрои се Виктория.

Как реагираха останалите на постъпката му - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK