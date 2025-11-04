В екзотичния хаос на „Ергенът: Любов в рая“ не само романтиката кипи, но и хуморът се лее като коктейл на плажа. Участниците в риалити шоуто се превърнаха в истински майстори на култовите фрази – от неволни гафове до златни реплики.

Техните забавни изрази разчупиха драмата и превърнаха любовното приключение в комедия, която зрителите няма да забравят. Ето кои са най-запомнящите се фрази от епизод 43 на романтичното риалити:

Бисери

Габи за Гергана

„Тя е като бездомните кучета – всеки им се радва на улицата, ама никой не си ги прибира.“

Блага за Гергана

„От срещата ѝ с Виктор ще излезе едно голямо нищо!“

Габи

„За плеймейт не трябва ли да изглеждаш добре? Криси, не се прави, защото работят камерите, моля те! Сериозен диоптър! И е една такава изсулена – и стойката ѝ е изсулена, и тялото ѝ е изсулено.“

Габи

„Тя цялата беше облечена като един палячо от цирка! С тия бабешки сандалетки… Вчера пак бабешки, днеска бабешки… Целият ѝ аутфит просто беше събиран от пет различни епохи, според мен.“

Габи

„Що не ме питаш по-скоро кое ти харесвам, по-лесно ще ми е – нищо. Твоето мнение, особено като ти гледам стайлинга, ми беше толкова важно. Благодаря ти за честния отзив!“

Тихомир

„Може ли да вкарате само хора, където са участвали и да са над 30! Вкарай баба ми, ако искаш! Аз трябва да им давам жито, те са на 30 и няколко.“

Блага

„Ау, значи трябва да си приготвям житото!“

Габи

„На него какво да му приготвим – лигавник?“

Гергана

„Не ми изглежда чак влюбен, по-скоро нещо се е заблудил временно.“

Красимир

„Данък спокойствие, ако не – пускам питбула.“

Повече, вижте във видеото по-горе и тук:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK