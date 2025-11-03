Епизод 42 на "Ергенът: Любов в рая" поднесе преди всичко крайни и обидни изказвания - породени от неочакваните негативни ситуации, разиграли се в имението на любовта.

Участниците размениха помежду си множество остри и хапливи реплики, които доведоха до скандали и дори напускане на шоуто.

Ето част от най-пиперливите и обидни думи в епизода:

Джан Микеле към Орлин

„Ще ме извинявате, ама аз на една маса с лайно не мога да се храня.“



„Такъв човек ще те предаде винаги в живота.“

„Никой не му разбира бъзиците и женското поведение.“

„Той ми изръси, че съм гъзолизец. А аз му казвам, че се подмазва. Разликата в думите е оттук до небето.“

„Ти помагаш на някого. И изведнъж той да ти захапе ръката не е ок.“

„Трябва да се подмазваш, за да си оправиш бакиите.“

Орлин

„Не съм тук, за да бъда боксова круша на никого.“

Орлин към Джан

„Не е нормално най-младото момче тук да тропа по масата и да се държи по този начин.“

Габриела за Дажни

„Като го изпусна за пет минути - и нещо става.“



„Че пали лесно, да. Прекалено лесно!“

„Те се джавкат, джавкат, ама само това знам.“

„Да се изплюеш във врата, гърба на някой, не звучи ок, не звучи като пример.“

Красимир за Джани

„Сега с кого ще си говоря? Ще изкукуригам!“

Красимир към Габи

„Идваш от женската къща, за да бъдеш тартор на цялото предаване.“

Орлин

„Джани ме наплю, защото не можа да се сдържи. Но семейството ми ме е научило да отстоявам себе си, да не бъда лесно провокиран.“

Габи към Краси

„Що не си цениш приятелите, тъпанар. Утре ще дойдеш да ми искаш съвети. И аз съм афектирана, че Джани си тръгна, ама не ходя да му врякам!“

„Крещи срещу мен, все едно съм мъж, вените му изкочиха, плюнки хвърляше, така ми врещеше.“

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

