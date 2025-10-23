След голямото напрежение в епизод 34 на "Ергенът: Любов в рая" Габи и Калоян бяха на прага на раздялата. Инфлуенсърката беше много разочарована от подаръка на своята половинка, а емоциите ескалираха толкова, че отново потекоха сълзи в рая.

Калоян не спря да прави опити за разговор с Габи, с цел да оправи нещата, но тя до последно отказваше. Той действа стратегически и успя да я хване сама във вилата.

"Наистина много държа на теб и много те харесвам. Страшен сладур си! Най.малкото за теб искам да те виждам тъжна и да се чувстваш зле. Искам да те правя щастлива", сподели ѝ ергенът.

Габи обаче остана категорична: "Егоист си с всичко! Не мислиш за мен!

Тя продължи да сравнява техните взаимоотношения с тези на останалите двойки в рая и това, че той не е толкова загрижен за нея, както останалите мъже с половинките си.

"Знаеш ли какво - малко беше пресилено днес с тази драма, която направих", призна Габи.

Успяха ли да се сдобрят - вижте в следващото видео.

