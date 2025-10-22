"Произведението на изкуството", което Калоян подари на Габи се оказва сериозен проблем за отношенията на двойката. Инфлуенсърката не успя да скрие недоволството си от жеста, който ѝ направи половинката ѝ, а това може да се окаже пагубно за връзката им.
Калоян ѝ сподели, че се е почувствал обиден от реакцията ѝ, като смята, че той е с най-креативния подарък, а тя не го е оценила.
Габи от друга страна му е обидена от отношението, което проявява към нея.
"Всички мъже пристигат с нещо уау - пристигат с букет, видях някакви дървени неща с инициалите на двойката - а ти ми донесе ламарина, лавандула и кора от шишарка", оплаква му се Габи.
Калоян се опита да оправи положението с мили думи и моменти на смях, но съвсем не се получи.
"Не искам да говоря с теб! Зарязвам те", отсече Габи.
Емоциите взеха превес и Габи се разплака пред Красимир. Калоян остана объркан и поиска съвет от приятелите си.
Повече - вижте в следващото видео.
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK