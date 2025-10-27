"Ергенът: любов в рая" обичайно поднася множество забавни реплики, но и хапливи коментари, които няма как да останат незабелязани. Те предизвикват много смях, но често и негодувание – защото са крайни и дори обидни за този, към когото са насочени.

Изключение не прави и епизод 27 на романтичното риалити – ето на какви цветущи фрази се натъкнахме в него.

Джан към Орлин

„Аз не съм гъзолизец храбър като теб!“



„Ти си един неблагодарен, невъзпитан, мамин, татин… от който няма да стане нищо.“

„За разлика от теб имам богат речник, мога да се изразявам по всякакъв начин. И не треперя като някоя женичка.“

„Къде си виждал орел до лайно да седи?“

„В реалния живот ще ти изпукам един шамар!“

Габи

„Никой да не мърда, загубих си акъла!“

„Притеснена съм, разклатена съм.“

„Не ми е приятно да съм на една везна с друга жена.“

Шермин

„На мен ми трябва винаги повече време да се оправя. Но мисля, че най-доброто винаги идва накрая.“

„Нормално е Киара да не иска да е до мен, защото, реално, се вижда разликата!“

„Когато погледна Киара виждам едно празно пространство“

Шермин за Краси

„Аз съм прекалено голяма хапка за устата му.“

Габи за Натали

„Усетила съм я, че е много фалшива. Тя – от мъж, на мъж.“

Краси към Шермин:

„Ти оправи ли си банята?“

Шермин: „Защо, искаш да ми предложиш твоята баня ли?“



Вижте повече в следващото видео:



