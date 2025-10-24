Започва още ден в рая. Участниците се събуждат – някои във видимо добро настроение, други, може би, не чак толкова. А за някои сутринта се превръща в истинско предизвикателство.

Неочаквано между Дениз и Шермин започва спор за личното пространство в къщата, която помещават. Спор, който за кратко се превръща в истински скандал.

Всичко започва от липсата на място, на което Дениз да направи дневния си грим. Тя обвинява Шермин, че навсякъде има разпиляни нейни гримове и вещи и затова често ѝ се налага да се гримира не пред огледалото, а в банята. Така индиреткно хвърля обвинение към Ана, че е непрактична и разхвърляна.

Шермин пък от своя страна се дразни, че Дениз прекарва твърде много време именно в банята. „Искам просто пет минути, в които да остана със себе си“, казва тя.

„Ако преместиш гримовете си, ще изляза от банята и ще се гримирам пред огледалото“ , не отстъпва Дениз. Това окончателно вбесява Ана и тя на висок глас заявява, че няма да ги премести.



„Тогава аз пък ще остана тук, в банята“, не пада по гръб Дениз.

Оттам насетне се чуват единствено викове, сърдити крясъци, преминаващи във фалцет и определения от рода на „ненормална“ „чистачка“ и „селянка“.



В този момент в къщата влиза Красимир и, очаквано, остава изумен. Габи, която също е свидетел на ситуацията, му обяснява за какво става дума. Двамата се хващат за главата. „Това можеше да съм аз“, заявява накрая потресено бизнесменът, визирайки все по-истеричните и нападателни крясъци на Шермин. „Нямаше да издържа!“

Как завърши разправията и още какви обидни думи си размениха двете участнички, които доскоро привидно се разбираха – вижте видеото:

