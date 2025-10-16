„Ергенът: Любов в рая“ винаги успява да изненада. С новите и неочаквани интереси, които се зараждат между участниците. Двойки, привидно изглеждащи „стабилни“ в отношенията си, внезапно променят желанията си един към друг си, насочвайки се към нови връзки.

Доскоро Шермин показваше подчертано влечение към Красимир. Но тъй като бизнесменът не успя да отговори на високите ѝ очаквания, логично, тя се насочи към друг - Радо.

Двамата излизат на романтична среща. Но новият участник, подобно на Краси, бързо се сблъсква с безброй претенции и крайни изисквания.

Първото недоволство от страна на Шермин идва от мястото – тя не одобрява гръцкия ресторант, в който Радо я води. Той е твърде „обикновен“ за „изтънчения“ вкус на младата жена. А още по-голямо разочарование у нея предизвиква фактът, че тоалетната на заведението, която иска да посети, е външна.

Дотолкова е огорчена от това, че Радо, воден от най-добро желание, решава да я заведе до въпросното място на ръце. „Знаех, че няма да ѝ хареса, затова реших да го направя“, споделя борсовият трейдър.

Шермин е придирчива и по отношение на храната, но наличието на морски дарове като стриди, морски мекотели и таралежи оставя у нея известно чувство на задоволство. Но следва още едно огромно разочарование - в ресторанта няма сомелиер!

В резултат на това Радо, спонтанно възкликва: „Струва ми се прекалено надута, надменна, с много голямо самочувствие. И много изискваща“.

Как протече срещата между двамата участници и защо в крайна сметка Радо категорично заяви, че в реалния живот никога не би излязъл с подобна жена – вижте във видеото:

