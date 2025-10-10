Ставате сутрин и от топлото легло се пренасяте в студената баня, където подът се усеща като леден в сравнение с уютните завивки. Как да си вземете душ и да използвате помещението, когато в него няма радиатор, духалка или подово отопление? Ето как да затоплите банята преди къпане и да я превърнете в уютен оазис през студените сезони.

Килимчета за комфорт и топлина

Най-големият враг на комфорта е леденият под. Поставете подходящи гумени или памучни килимчета и постелки, които освен да попиват водата след баня, ще осигурят нужната топлина на краката. Сложете ги пред най-често използваните зони като тоалетната, пред душа (ако е отделен с параван или завеса) и пред мивката.

Как да затоплим преди къпане

Пуснете душа и топлата вода за няколко минути, преди да влезнете да си вземете душ. Затворете вратата на банята. Горещата вода ще създаде комфортна температура.

Снимка: iStock

Още един трик с гореща вода

Ако пускането на душа ти се вижда като разхищение на водните ресурси, то тогава напълни леген или кофа с гореща вода и я остави в банята за 10 минути преди къпане. Парата ще затопли въздуха естествено.

Бутилка с гореща вода

Преди душ напълни пластмасова бутилка с гореща вода и я остави на пода или в ъгъла.

Тя отделя лека топлина и може да повиши температурата в малка баня с 1–2 градуса.

Изолирайте душ зоната

Отделянето на душ зоната е не само практично, но и много полезно в студените дни. Ако пуснете да тече гореща от душа, по-малкото помещение ще се затопли много по-бързо. Дори отделянето й с обикновена завеса за баня може да донесе много позитиви.

Снимка: iStock

Подсушавайте банята редовно

След всяко къпане избърсвай бързо стените и пода с гумена чистачка или микрофибърна кърпа. Когато влагата се задържа, въздухът изстива по-бързо. Сухите повърхности задържат топлината по-дълго.

Усещане за уют

Малките детайли могат да допринесат за визуалния комфорт в банята:

поставете ароматни пръчици и етерични масла

нека хавлиите, халатите и постелките са в меки и „топлещи“ цветове като жълто, оранжево, праскова и т.н.

палете по няколко свещи преди душ (които, разбира се, са сложени на безопасно място)

Снимка: iStock

Допълнителен съвет: Уверете се, че банята е добре изолирана – че няма процепи около прозорците и под врата, от които може да прониква студен въздух.

