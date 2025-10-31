Във вилата на „Ергенът: Любов в рая“ емоциите и изненадите завладяват напълно участниците. На фона на романтичните чувства, неочакваните обрати и вълнуващите признания, двойките успяват да забавляват зрителите с култовите си изказвания.

Ето кои са култовите фрази от епизод 41 на романтичното риалити:

Филипа за Йовица

„Не е нормално 15 минути да ме няма и той да ме търси!“

Киара за Красимир

„Той е мъж под чехъл!“

Филипа

„Около него понякога се чувствам пресирана!“

Шермин

„Първо 2-3 скандала, после малко винце.“

Киара за Шермин

„Това е селско и грозно поведение!“

Шермин към Дениз

„Цяла България знаеше, че той излиза с теб и още няколко!“

Криси

„Явно Шермин е дошла тук, за да провокира всеки от нас!“

Шермин

„Дениз има видеа, в които е на пилон и си разтваря краката!“

Дениз Хайрула

„Може в някакъв момент да се появи някоя злобна и нещастна душичка.“

Виктор към Дениз

„Очевидно ти завижда и това че пасваш на моя морал я дразни.“

