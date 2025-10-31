Във вилата на „Ергенът: Любов в рая“ емоциите и изненадите завладяват напълно участниците. На фона на романтичните чувства, неочакваните обрати и вълнуващите признания, двойките успяват да забавляват зрителите с култовите си изказвания.
Ето кои са култовите фрази от епизод 41 на романтичното риалити:
Филипа за Йовица
„Не е нормално 15 минути да ме няма и той да ме търси!“
Киара за Красимир
„Той е мъж под чехъл!“
Филипа
„Около него понякога се чувствам пресирана!“
Шермин
„Първо 2-3 скандала, после малко винце.“
Киара за Шермин
„Това е селско и грозно поведение!“
Шермин към Дениз
„Цяла България знаеше, че той излиза с теб и още няколко!“
Криси
„Явно Шермин е дошла тук, за да провокира всеки от нас!“
Шермин
„Дениз има видеа, в които е на пилон и си разтваря краката!“
Дениз Хайрула
„Може в някакъв момент да се появи някоя злобна и нещастна душичка.“
Виктор към Дениз
„Очевидно ти завижда и това че пасваш на моя морал я дразни.“
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни Ергенът: Любов в рая
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK