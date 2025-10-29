Тежък ден за Киара и Виктория. Двете участнички преживяха особено емоционални моменти, които по-късно ескалираха и се превърнаха в сълзи. Попфолк певицата не успя да скрие притеснението и вината си за случилото се в предходния епизод.

През целия ден Киара се самообвиняваше за развоя на събитията след церемонията на розата. Тя не успя да намери покой както в собствената си компания, така и в тази на Радо и Виктория.

След като нищо не помогна, тя се отдели сама на плажа, където изля мъката си.

През това време в женската вила си поговориха Тихомир и Виктория. Тя го разпита за срещата му с Благовеста, като не успя да скрие ревността си дори и пред него. Това започна да дразни ергена и той повиши тон:

"Ако ще ме караш да се обяснявам като ученичка по 10 пъти, не мога да го направя!

Виктория продължи да "налива масло в огъня", като още повече ядоса Тишо.

Тя му призна за симпатиите, които изпитва към него, но въпреки всичко остана разстроена и объркана.

