Киара получи розата на Красимир, но у нея остана чувство за вина. След като тя призна пред редакторите на предаването, че няма интерес към него, тя сподели, че е успяла да спечели доверието му, за да отмъсти на Ана-Шермин.

Попфолк певицата се отдаде на моменти насаме със себе си, край плажа, за да преосмисли постъпките си от предходната вечер.

"Първоначално идеята ми беше да взема роза, но по начина, по който го направих има наранени", призна тя пред камерите.

Тя сподели, че не се чувства добре от това, което е направила, защото изглежда сякаш е използвала Красимир, за да си осигури още време в рая.

Как мина церемонията на розата - вижте тук.

Киара сподели, че се е "озлобила" след всички нападки от Ана по нейн адрес, като е искала да ѝ докаже, че "не е нищо повече от нея и че може най-спокойно да ѝ вземе Красимир".

"Колкото и да не искам да си призная, може би започнах да усещам нещо към него", продължи тя.

Тя се разкая пред камерите и обясни, че е искала да "натрие носа на Шермин", а не да разбие сърцето на Краси.

Как реагираха останалите, след като Краси не даде роза на Ана-Шермин - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

