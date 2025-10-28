Поредният епизод в "Ергенът: Любов в рая" отново предложи високо напрежение и силни страсти! Вечерите в имението на любовта безспорно са най-интересни, защото събират всички участници на едно място, като под влиянието на емоциите от деня или от коктейлите са склонни най-искрено изразяват натрупаните си впечатления и чувства. Изключение не прави и тази вечер!

НАПРЕЖЕНИЕ МЕЖДУ ОРЛИН И ДЖАН МИКЕЛЕ

Мъжете разговарят помежду си в привидно спокойната атмосфера - но всичко се оказва илюзорно. Внезапно Джан Микеле започва да отправя словесни нападки срещу Орлин: „Аз не съм гъзолизец храбър като теб!".

Орлин приема обидата с усмивка. Но Джан не спира дотук. Той продължава да сипе негативи срещу музикалния продуцент, определяйки го като „невъзпитан“, „мамин“ и „татин“. И като цяло като човек, от който „няма да стане нищо.“ След което демонстративно става, подчертавайки, че вече не иска да има нищо общо с Орлин. Орлин остава, меко казано, изненадан. Но, оказва се, той съвсем не е единственият, който има поводи за изненади.

Любопитен е и разговорът, който междувременно се провежда между Лъчезар и Красимир. Софтуерният инженер, може би воден от някаква мъжка солидарност, изявява желание да помогне на Краси в избора му между Киара и Ана-Шермин, предприемайки хитри и нечестни ходове.

КРАСИ СЕ КОЛЕБАЕ МЕЖДУ ШЕРМИН И КИАРА

Ако има човек, който е наистина разкъсван в избора си между две жени в „Ергенът: Любов рая“, то това е Красимир. Поредната вечер в имението на любовта още веднъж показа вътрешните борби, пред които е изправен младият мъж.

Шермин или Киара? Бизнесменът наистина не знае коя да предпочете. Затова решава да предприеме неочакван ход – и кани Ана на индивидуална среща. А тя сякаш само това и чака.

Това не остава незабелязано от Киара, която в този момент споделя пред Хени как се чувства. Двете момичета остават безмълвни и решават, че няма какво повече да коментират.

За разлика от Шермин, която не спира със словесните излияния. „В последните дни обмислих някои неща и дори се чувствам по-спокойна“, започва тя да споделя пред Краси. „Аз пък съм много объркан“, бърза да каже бизнесменът. „Един ден си една, друг ден – друга. Трудна си ми за разгадаване.“

„Което е лесно, не е интересно“, прекъсва го Шермин. И се впуска в безкрайни обяснения – оправдавайки, за пореден път, поведението и характера си с възпитанието, което е получила в Израел. Но този път Краси не намира сили да бъде толерантен и в крайна сметка отсича: „Уважавам я като човек, но може би не е за мен.“

РАЙНА СЪОБЩАВА НОВИ ПРАВИЛА

Вечерният коктейл събира участниците в "Ергенът: Любов в рая", без изключение, заедно. Всички са красиви и бляскави в елегантните си облекла. Някои се наслаждават на взаимната си компания, други се стараят да стоят възможно по-далеч един от друг.

Място за пререкания няма - още повече, че всички очакват водещата Райна Караянева, която, както винаги, задава новите, често неочаквани правила. Този път тя съобщава, че изборът на това кой да отпадне или остане в рая, е изцяло в ръцете на мъжете – тъй като те са малцинство.

Киара не скрива притесненията си. Тя се чувства неуверена по отношение на Краси, който продължава да е раздвоен между нея и Шермин. Затова и тя се отдръпва от бизнесмена – тъй като категорично не иска да е „на една везна с друга жена.“ Въпреки че той подчертано показва интерес към нея тази вечер.

Но дали не е защото Шермин все още не се е появила „на сцената“? В крайна сметка и това се случва - без да се притеснява от закъснението си Ана пристига, заявявайки: „На мен ми трябва винаги повече време да се оправя. Но мисля, че най-доброто винаги идва накрая.“ Неочаквано или не, Лъчезар бързо влеза в ролята на кавалер и започва да я ухажва – предлагайки ѝ вино и правейки ѝ комплименти. Двамата се впускат в леки закачки, преминаващи във флирт.

