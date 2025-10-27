Ако има човек, който е наистина разкъсван в избора си между две жени в „Ергенът: Любов ращ“, то това е Красимир. Поредната вечер в имението на любовта още веднъж показа вътрешните борби, пред които е изправен младият мъж.

Шермин или Киара? Киара или Шермин? Бизнесменът наистина не знае коя да предпочете. Затова решава да предприеме неочакван ход – и кани Ана на индивидуална среща.

А тя сякаш само това и чака. „Мисля, че ние с Красимир има какво да си кажем!“.

Това не остава незабелязано от Киара, която в този момент споделя пред Хени как се чувства. Двете момичета остават безмълвни и решават, че няма какво повече да коментират.

Снимка: bTV

За разлика от Шермин, която не спира със словесните излияния. „В последните дни обмислих някои неща и дори се чувствам по-спокойна“, започва тя да споделя пред Краси. „Аз пък съм много объркан“, бърза да каже бизнесменът. „Един ден си една, друг ден – друга. Трудна си ми за разгадаване.“

„Което е лесно, не е интересно“, прекъсва го Шермин.

И се впуска в безкрайни обяснения – оправдавайки, за пореден път, поведението и характера си с възпитанието, което е получила в Израел.

Но този път Краси не намира сили да бъде толерантен и в крайна сметка отсича: „Уважавам я като човек, но може би не е за мен.“

Красимир хвърли редица обвинения към Ана – в какво точно смята, че тя не е права и защо я определи като „твърде първична”. И защо смята, че егото му е твърде наранено - вижте видеото:

