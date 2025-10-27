Вечерният коктейл събира участниците в "Ергенът: Любов в рая", без изключение, заедно. Всички са красиви и бляскави в елегантните си облекла. Някои се наслаждават на взаимната си компания, други се стараят да стоят възможно по-далеч един от друг.

Място за пререкания няма - още повече, че всички очакват водещата Райна Караянева, която, както винаги, задава новите, често неочаквани правила. Този път тя съобщава, че изборът на това кой да отпадне или остане в рая, е изцяло в ръцете на мъжете – тъй като те са малцинство.

„Всичко може да се случи“, отбелязва правилно Вики.

Киара също не скрива притесненията си. Тя се чувства неуверена по отношение на Краси, който продължава да е раздвоен между нея и Шермин. Затова и тя се отдръпва от бизнесмена – тъй като категорично не иска да е „на една везна с друга жена.“ Въпреки че той подчертано показва интерес към нея тази вечер.

Снимка: bTV

Но дали не е защото Шермин все още не се е появила „на сцената“?

В крайна сметка и това се случва - без да се притеснява от закъснението си Ана пристига, заявявайки: „На мен ми трябва винаги повече време да се оправя. Но мисля, че най-доброто винаги идва накрая.“

Неочаквано или не, Лъчезар бързо влеза в ролята на кавалер и започва да я ухажва – предлагайки ѝ вино и правейки ѝ комплименти. Двамата се впускат в леки закачки, преминаващи във флирт.

Дали Лъчо проявява истински интерес към Ана или просто е воден от желанието си да помогне на Красимир да направи, най-сетне, своя избор – гледайте видеото:

