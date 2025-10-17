Радо и Лили Естер от Ергенът: Любов в рая се впускат в откровен разговор, в който Радо споделя към кои момичета има симпатии. За Лили срещата е по-скоро опознавателна.

Радо откровено признава пред Лили, че я намира за уникална - уверена, усмихната и енергична. Той споделя още, че разговорите му с нея са леки и го зареждат. Докато двамата се опознават обаче, Радо е честен с нея и разказва за симпатиите, които изпитва към Натали.

Радо и Натали - заблуда или привличане от пръв поглед?

„Бих се матчнал с нея! Мой тип е“ – категоричен е той за хореографката.

От своя страна Лили Естер му задава последователни въпроси, за да го опознае и да разбере по-добре какви са намеренията му спрямо другите момичета във вилата и по какъв начин мисли той. На въпроса дали се притеснява от чувствата на Натали към Орлин, Радо заявява, че може би с нещо го превъзхожда, щом синеоката хореографка се колебае между тях двамата.

Едновременно с това Радо флиртува с Лили и не забравя да отбележи, че смята, че и с нея самата би се получило нещо сериозно в романтичен аспект.

Как ще се развие любовният триъгълник – Натали, Орлин и Радо – предстои да разберем.

