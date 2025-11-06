Една от най-интересните теми в „Ергенът: Любов в рая“ се завъртя около понятието „благородна лъжа“. Разговорът между участниците започна на пръв поглед невинно, но бързо се превърна в морална дилема за това докъде може да стигне човек в името на играта – и любовта. И колко биха продължили романтичните връзки на участниците.

"Колко жени би излъгал, за да стигнеш до финал?“ - този директен въпрос бе отправен към Тихомир, а той най-спокойно отговори: "Всяка!"

Отговорът предизвика мълчание, последвано от видимо разочарование у Виктория, която не крие силните си симпатии към него. Благовеста не се сдържа и заяви, че се надява Вики съвсем скоро да се осъзнае, че Тишо не я заслужава и не трябва да си губи времето с него.

Темата за честността преля и в следващата дискусия – кой ще издържи до финала и дали връзките имат шанс след края на предаването.

„Моето мнение е, че всички имаме шанс да стигнем до финала", сподели Орлин. Другите обаче не бяха съгласни с него.

Вижте на какво мнение са останалите участници във видеото тук най-отгоре.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

