Един банкет не може да се размине без напрежение между участниците. Този в епизод 44 също не прави изключение. Този път погледите бяха втренчени в Киара и Красимир.

Попфолк певицата зададе директен въпрос към бизнесмена, а именно "Смяташ ли, че ми дължиш обяснения за цялата ситуация?" Той обаче не отговори съвсем на въпроса или по-скоро се опита да го избегне:

"Отговора мисля, че го знаеш."

Някои от дамите се опитаха да потърсят по-подробно обяснение за постъпката му, но той единствено каза "тя ще се сети".

Това не беше нейният единствен въпрос, насочен към него. Последва и "Ти направи своя избор, но продължаваш да търсиш комуникация с мен. Защо?" Въпреки компилацията от кадри, които бяха показани, той остана хладнокръвен: "Трябва ли да не си говорим като се виждаме някъде?"

Киара обаче не остана доволна от непълния му отговор.

Може ли да има приятелство между Киара и Красимир? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

Как реагира Анна-Шермин на въпросите на Киара - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK