Само три седмици, след като боксофис хитът с участието на Сидни Суини „Прислужницата“ е по екраните, продуцентите му обявиха, че филмът ще има продължение, предаде Асошиейтед прес.

Компанията „Лайънсгейт моушън пикчър груп“ (Lionsgate Motion Picture Group) обяви, че по-късно тази година ще стартира продукцията на The Housemaid's Secret. Филмът ще се базира на втората книга от бестселър трилогията на Фрида Макфадън. Филмът „Прислужницата“ се превърна в хит по време на празниците, като за 17 дни приходите от продажбите на билети надхвърлиха 75 милиона долара в САЩ и 133 милиона долара в световен мащаб. Психологическият трилър, режисиран от Пол Фийг, е заснет със сравнително скромния бюджет от 35 милиона долара, посочва Асошиейтед прес.

От „Лайънсгейт“ съобщиха, че целта им чрез проекта The Housemaid's Secret е да задържат Пол Фийг и Сидни Суини, като Суини ще участва и като изпълнителен продуцент. Запазва се и сценаристката на „Прислужницата“ - Ребека Соненшайн, която вече пише продължението.

„И от световния боксофис, и от реакциите в социалните мрежи е ясно, че публиката реагира силно и шумно на напълно уникалното и истински театрално преживяване, което предоставя „Прислужницата“, и зрителите искат да разберат какво следва“, заяви Адам Фогелсън, председател на „Лайънсгейт“.

Филмът донесе на Сидни Суини значителен боксофис успех, след разочароващия резултат на биографичната драма Christy, в която изигра ролята на известната боксьорка Кристи Мартин. Очакваше се лентата да носи награди, но при излизането си по екраните през ноември и събра едва 2 милиона долара в световен мащаб.

В „Прислужницата“ Суини играе домашна помощничка, наета от богато семейство. В ролите на съпрузите са Аманда Сайфред и Брандън Склeнар.

