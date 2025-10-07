Сидни Суини и Скутър Браун има нов мъж до себе си, като сексапилната актриса и музикалният бизнесмен демонстрираха любовта си из улиците на Ню Йорк. Двамата бяха забелязани през уикенда на романтична разходка в Голямата ябълка, се вижда снимки, публикувани от щатските медии.

На кадрите двойката се държи за ръце, докато се разхожда из улиците на Манхатън. 44-годишният бизнесмен, инвеститор и музикален мениджър е облечен небрежно – с бяла тениска, черна риза, зелени панталони и черен колан, като допълва визията си с бейзболна шапка на New York Jets и мокасини.

28-годишната актриса залага от своя страна на синьо-бяла раирана блуза с дълъг ръкав върху сива рокля на райета, допълнена от черни слънчеви очила и обувки с отворена пета в същия цвят. Косата ѝ е пусната да пада върху раменете й на свободни вълни.

Снимка: Getty Images

Звездата от Euphoria се намира в Манхатън, където промотира най-новия си филм Christy.

Разходката ѝ с Браун идва малко след като източници, цитирани от Пейдж Сикс, заявиха, че връзката им е „много реална“, а Браун е „много щастлив“ и „наистина я харесва“. Миналата седмица друг източник потвърди, че отношенията им са „пълна скорост напред“ и „далеч от неангажиращи“.

Скот Самюъл „Скутър“ Браун (роден на 18 юни 1981 г.) е американски бизнесмен, инвеститор и изпълнителен директор на звукозаписни компании. Той открива и менъжира канадския певец Джъстин Бийбър през 2008 г. и американската певица Ариана Гранде през 2012 г., чийто успех, заедно с други артисти под ръководството на Браун, води до създаването на RBMG Records, а по-късно и на SB Projects, сега част от Hybe, където е член на борда и старши съветник. Браун е работил и в управлението на кариерата на артисти, сред които Кание Уест, Деми Ловато, Джей Балвин и много други. Той се оттегля от мениджмънта на артисти през 2024 г.

Спекулациите за любовния романс между Браун и звездата от сериала "Белият лотос" започнаха през август — два месеца след като двамата бяха забелязани заедно в Италия по време на сватбените празненства на Лорън Санчес и Джеф Безос.

По-късно се появиха информации, че Суини е прекарала Деня на труда и своя 28-и рожден ден заедно с номинирания за „Грами“ продуцент. Браун присъствал на празненството с космическа тематика, облечен като рицар джедай.

Снимка: Getty Images

Оттогава двамата се появиха на няколко срещи, включително на Halloween Horror Nights заедно с родителите на Суини, както и на вечерно събитие в галерия David Kordansky.

Номинираната за „Еми“ актриса прекрати годежа си с бившия си годеник Джонатан Давино по-рано тази година. Браун от своя страна подаде молба за развод с Яел Коен през 2021 г. след седем години брак. Двамата имат три деца.

