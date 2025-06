За първи път бившата приятелка на Глен Пауъл , Дженейн-Мари "Джиджи" Парис, разказа своята версия на раздялата – включително какво мисли за слуховете относно романс между Пауъл и колежката му Сидни Суини.

Парис и актьорът, с когото бяха заедно близо четири години, се разделиха в началото на 2023 г. на фона на спекулациите на фенове, че той и Суини, които участват във филма "Anyone But You", са задълбочили отношенията си по време на снимките на романтичната комедия. В популярния проект двамата играят двойка, която първо се харесват, после се скарват. По-късно живота отново ги среща и двамата постепенно се влюбват.

ПР ли са отшенията им в реалния живот?

Много фенове на продукцията решиха, че привличането между актьорите, по време на събитията около премиерата на филма, изглежда толкова истинско, че или са двойка и в реалния живот, или това е просто маркетингова стратегия. Въпреки смесените сигнали, които изпращаха на публиката си, филмът пожъна голям боксофис успех.

Снимка: Getty Images

През април 2024 г. Пауъл призна пред "Ню Йорк Таймс", че той и Суини просто са използвали слуховете за романтика в своя полза, докато са промотирали филма.

"Двете неща, които са необходими, за да продадеш една романтична комедия, са забавлението и химията", сподели той. "Сидни и аз се забавляваме много заедно и имаме много непринудено привличане. Това са хора, които искат това, което е на екрана, да го видят и извън екрана, а понякога просто трябва да се впуснеш към него – и това се получи чудесно."

През юни 2025 г. Парис се появи в подкаста "Too Much", за да обсъди раздялата си с Пауъл, споделяйки, че според нея актьорът е по-загрижен за продажбата на филм, отколкото за връзката им.

"Просто исках уважение", каза тя. "Не се подигравайте с мен. И в края на краищата, беше нещо от сорта на: "Е, работата е на първо място." И ако случаят е такъв, властта е твоят приоритет. Значи трябва да си тръгна. Най-лошото беше как представиха това. Чувствах се сякаш току-що ме бяха хвърлили на кучетата."

Среща с актьорите от сериала "Еуфория", където участва и Суини - вижте в следващото видео:

